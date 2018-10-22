Башкирские шашисты удачно выступили на чемпионате Европы

В Нетании (Израиль) завершился чемпионат Европы по международным шашкам в дисциплинах «блиц» и «рапид», сообщили в Федерации шашек Республики Башкортостан.

Костяк сборной России составили спортсмены центрального шашечного клуба «Башкортостан». В командном зачете двукратными чемпионами стали Айнур Шайбаков, Муродулло Амриллаев, Анатолий Татаренко, Айгуль Идрисова, Тамара Тансыккужина.

Одно командное золото у Елены Мильшиной и Алии Аминовой. В личном зачете Айгуль Идрисова и Айнур Шайбаков завоевали серебро. В десятку лучших вошли Муродулло Амриллаев, Тамара Тансыккужина, Елена Мильшина, Алия Аминова.

У мужчин первый в блице — Александр Гетманский, уфимец Айнур Шайбаков — второй. Третьим финишировал Гунтис Валнерис.

В женском турнире победила Виктория Мотричко (Украина). У башкирской спортсменки Айгуль Идрисовой на балл меньше — второе место. Бронза у Зои Голубевой (Латвия).