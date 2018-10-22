Новости спорта

15:51 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Нефтехимик» уступил «Адмиралу» со счетом 1:4

15:02, 22.10.2018
«Нефтехимик» уступил «Адмиралу» со счетом 1:4
Фото: hcnh.ru

Нижнекамский «Нефтехимик» на выезде уступил «Адмиралу» из Владивостока. Матч регулярного чемпионата КХЛ завершился со счетом 4:1 в пользу хозяев льда.

В составе нижнекамцев отличился Богдан Якимов. У соперника дважды шайбы забросил Владимир Бутузов, еще по одной забили Александр Угольников и Кирилл Воронин.

«Адмирал» прервал серию из девяти поражений, а «Нефтехимик» проиграл в третий раз за последние четыре матча.

Ранее «Нефтехимик» на выезде одержал волевую победу над китайским «Куньлунем» со счетом 2:4.

СпортХоккей Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты