«Нефтехимик» на выезде одержал волевую победу над китайским «Куньлунем»

Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча прошла в Пекине и завершилась поражением хозяев со счетом 2:4. Первыми счет открыли хоккеисты «Куньлуня» и уже к началу второго периода вели с преимуществом в две шайбы. Результативные броски на счету Брэндона Йипа (18-я минута) и Олли Палолы (24-я). Под конец периода нижнекамцы смогли сравнять счет, благодаря броскам Павла Куликова (29-я) и Павла Падакина (36-я).

В третьем периоде в составе «Нефтехимика» отличились Микаэль Руохомаа (44-я) и Марат Хайруллин (47-я), обеспечив команде победу.

Таким образом, после 19 игр подопечные Андрея Назарова идут на восьмом месте в Восточной конференции с 21-м очком. «Куньлунь» после 19 игр имеет 19 очков и занимает девятое место в Восточной конференции.



Следующий матч «Нефтехимик» проведет 22 октября в гостях против владивостокского «Адмирала».

В прошлом матче «Нефтехимик» проиграл «Витязю» со счетом 1:3. Единственную шайбу на последней минуте встречи забил Дамир Шарипзянов.