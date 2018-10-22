Верховный суд РТ продлил арест предполагаемому лидеру «Тукаевских»

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Под арестом до 26 января 2019 года оставил сегодня Верховный суд РТ 51-летнего Наиля Шайхутдинова, обвиняемого в организации ОПС «Тукаевские» и 27 преступлениях этого сообщества. На суде Шайхутдинов заявлял о невиновности и фальсификации дела сотрудниками отдела БОП и следствия МВД РТ, передает журналист «Реального времени».

Заседание по делу продолжалось более полутора часов. Большую часть этого времени обвиняемый и двое его адвокатов рассказывали о нарушениях органов предварительного следствия и «алкоголиках и наркоманах», давших показания против Шайхутдинова.

Напомним, ранее этот обвиняемый дал показания против экс-начальника отдела БОП Ильнара Залялова и его брата Динара по делам о взятках в 500 тысяч и 25 млн рублей.