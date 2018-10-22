Ак Барс Банк и «Совесть» начнут совместно выдавать карты рассрочки

19 октября на форуме Finopolis в Сочи Ак Барс Банк и проект QIWI «Совесть» подписали соглашение о сотрудничестве. Компании договорились о совместном запуске карт рассрочки с кредитным лимитом от Ак Барс Банка, который стал возможным благодаря запуску платформы «Мультибанк» — комплексного решения на базе карты «Совесть».



Условия продукта для потребителей остаются прежними — это карта беспроцентной рассрочки, которая позволяет покупать товары более чем в 50000 онлайн- и офлайн-магазинов в 2350 населенных пунктах страны в рассрочку на срок до 12 месяцев без процентов и переплат. При этом пользователи карт от банка-партнера получают дополнительную возможность обслуживаться в офисах Ак Барс Банка.

Партнерский продукт будет доступен уже с декабря 2018 года. В течение первого года реализации Ак Барс Банк планирует предоставить кредитный портфель в размере более 3,5 млрд рублей.

За банком остается принятие кредитного решения с последующим фондированием средств. «Совесть» отвечает за привлечение клиентов, бренд и развитие каналов дистрибуции.

«Сотрудничество с QIWI — первый этап на пути развития Ак Барс Банка в качестве партнерского банка. Нам интересно сотрудничество с крупными финансовыми и финтех-компаниями, интеграция в существующие проекты и создание вместе новых сервисов для потребителей. Для этого Ак Барс Банк обладает всеми необходимыми ресурсами: значительным финансовым капиталом, большим опытом банковской деятельности и современной инфраструктурой», — отметил Михаил Марин, заместитель председателя правления Ак Барс Банка.

«Подписание соглашения с Ак Барс Банком в рамках запуска «Мультибанка» станет отправной точкой в развитии этого проекта и выведет его на новый уровень — компания станет платформой для всего банковского рынка и оператором беспроцентной карты рассрочки, а Ак Барс Банк получит новых клиентов и продукт в линейке, эффективно функционирующие бизнес-процессы и IT-инфраструктуру проекта», — отметил основатель проекта «Совесть» Олег Ряженов-Симс.





ПАО «АК БАРС» БАНК

КИВИ Банк (АО)



Партнерский материал