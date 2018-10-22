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Промышленность

Предприятия Группы компаний ТАИФ вошли в рейтинг 400 крупнейших компаний России

12:38, 22.10.2018 Сюжет:  ОАО «ТАИФ»
Предприятия Группы компаний ТАИФ вошли в рейтинг 400 крупнейших компаний России
Фото: Роман Хасаев

Аналитический центр журнала «Эксперт» подготовил очередной рейтинг 400 крупнейших компаний России. В него вошли предприятия Группы компаний ТАИФ: ПАО «Нижнекамскнефтехим» заняло 79-е место, ОАО «ТАИФ-НК — 86-е, а ПАО «Казаньоргсинтез» разместилось на 192-й строчке рейтинга. Всего в рейтинг вошли 13 предприятий из Татарстана, среди них ПАО «Татнефть», ПАО «КАМАЗ», ГК ТТС и другие.

ПромышленностьНефтехимия Татарстан
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