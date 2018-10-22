Башкирские борцы завоевали девять медалей на Всероссийском турнире
В городе Чайковский завершился Всероссийский турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти заслуженного тренера России Сарсатских и первого ректора Чайковского государственного института физической культуры Данилова.
Из 18 человек, выступивших за Башкортостан, девять стали обладателями медалей различной пробы, сообщили в пресс-службе Федерации спортивной борьбы РБ.
Победителями стали Эдуард Мухамедзянов (55 кг), Магомед Дудушев (60 кг) и Фанис Валитов (67 кг). Вторую строчку пьедестала занял Фадис Валитов (72 кг).
Бронзовые награды завоевали Эдуард Фаизов и Вячеслав Пегов (оба — 63 кг), Дамир Кудаяров (77 кг), Руслан Садыков (87 кг) и Никита Попов (130 кг).Спорт Башкортостан
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