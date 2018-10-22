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Башкирские борцы завоевали девять медалей на Всероссийском турнире

11:56, 22.10.2018
Башкирские борцы завоевали девять медалей на Всероссийском турнире
Фото: vk.com/wrestlingrb

В городе Чайковский завершился Всероссийский турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти заслуженного тренера России Сарсатских и первого ректора Чайковского государственного института физической культуры Данилова.

Из 18 человек, выступивших за Башкортостан, девять стали обладателями медалей различной пробы, сообщили в пресс-службе Федерации спортивной борьбы РБ.

Победителями стали Эдуард Мухамедзянов (55 кг), Магомед Дудушев (60 кг) и Фанис Валитов (67 кг). Вторую строчку пьедестала занял Фадис Валитов (72 кг).

Бронзовые награды завоевали Эдуард Фаизов и Вячеслав Пегов (оба — 63 кг), Дамир Кудаяров (77 кг), Руслан Садыков (87 кг) и Никита Попов (130 кг).

Спорт Башкортостан
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