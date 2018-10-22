Рустэм Хузин: «Рубину» нужны хотя бы два-три собственных воспитанника

Главный тренер «Луча» Рустэм Хузин в интервью РВ поделился мыслями о нынешнем состоянии дел в казанском футболе и предложил свой рецепт для повышения посещаемости домашних матчей «Рубина».

— Что думаете о сегодняшней игре казанцев?

— Если я не в самолете, стараюсь матчи «Рубина» смотреть (улыбается). Думаю, Курбан Бекиевич гнет свою линию, играя по той же схеме, которую он стал прививать команде, вернувшись в клуб. Радует, что начал забивать Азмун, что в команде появились молодые ребята — прежде всего полузащитник Коновалов и вратарь Коновалов. Очень нравится Егор Сорокин, который играет грамотно, профессионально, без суеты, несмотря на молодость. Этим-то и отличается Бекиич, в свое время он многим молодым ребятам давал шансы — достаточно назвать имена Гильмуллина, Бухарова, Рязанцева, Кверквелии.

— «Рубин» вроде бы начинает давать результат — команда уже в зоне еврокубков. Но на трибунах 45-тысячной «Казань-Арены» по-прежнему по 6—8 тысяч зрителей. Получается, Казань действительно не футбольный город?

— Нет, Казань — футбольный город, а «Рубин» — двукратный чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка России. Когда команда играла ярко, а в составе были такие харизматичные игроки, как Андрей Федоров, Андрей Коновалов, и яркие легионеры — Калисто, Домингес, Сибайя, на старенький Центральный стадион ходили по 15—20 тысяч зрителей. На мой взгляд, надо сделать «ход конем» — команде нужны хотя бы два-три местных футболиста, посмотреть на которых пойдут казанцы. Но сейчас у клуба другие задачи, руководителям хочется, чтобы «Рубин» вернулся в еврокубки. Может быть, поэтому не получается подтягивать собственных молодых воспитанников, хотя я даже не знаю, есть ли они сейчас.

