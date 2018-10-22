Массимо Каррера отправлен в отставку с поста наставника «Спартака»

Московский «Спартак» отправил в отставку главного тренера Массимо Карреру, сообщает пресс-служба московского клуба.

Накануне «Спартак» проиграл очередной поединок, на этот раз матч 11-го тура РПЛ дома тульскому «Арсеналу» — 2:3.



«Клуб благодарит Массимо за проделанную работу. Итальянец золотыми буквами вписал свое имя в историю красно-белых, став одним из творцов долгожданного чемпионства.

Однако итоги прошлого сезона были признаны неудовлетворительными: ни одна из поставленных задач не была выполнена. А результаты и игра команды в нынешнем сезоне показали, что тенденции к улучшению нет.

ФК «Спартак-Москва» желает Каррере успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рауль Рианчо.