Саудовский министр не исключил роста цен на нефть до $100 за баррель

Цена нефти может превысить отметку в $100 за баррель из-за неопределенности с предложением на мировом рынке. Об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех.

По его словам, добыча Саудовской Аравии в октябре составляет 10,7 млн баррелей ежесуточно и при необходимости страна может дойти до 12 млн.

«Но если с рынка исчезнет 3 млн баррелей, мы не сможем возместить этот объём, поэтому мы должны использовать складские запасы нефти», — цитирует ТАСС министра.

Отмечается, что страны ОПЕК+ наращивают добычу во избежание новых пиковых значений.

Напомним, 12 октября цена нефти марки Brent опустилась ниже $80 за баррель впервые с 24 сентября. Рост стоимости нефти марки Brent продолжался с конца сентября. Так, 3 октября цена превысила $86 за баррель впервые с ноября 2014 года.