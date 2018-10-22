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Саудовский министр не исключил роста цен на нефть до $100 за баррель

11:08, 22.10.2018
Саудовский министр не исключил роста цен на нефть до $100 за баррель
Фото: pixabay.com

Цена нефти может превысить отметку в $100 за баррель из-за неопределенности с предложением на мировом рынке. Об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех.

По его словам, добыча Саудовской Аравии в октябре составляет 10,7 млн баррелей ежесуточно и при необходимости страна может дойти до 12 млн.

«Но если с рынка исчезнет 3 млн баррелей, мы не сможем возместить этот объём, поэтому мы должны использовать складские запасы нефти», — цитирует ТАСС министра.

Отмечается, что страны ОПЕК+ наращивают добычу во избежание новых пиковых значений.

Напомним, 12 октября цена нефти марки Brent опустилась ниже $80 за баррель впервые с 24 сентября. Рост стоимости нефти марки Brent продолжался с конца сентября. Так, 3 октября цена превысила $86 за баррель впервые с ноября 2014 года.

ПромышленностьНефть
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