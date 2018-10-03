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Цена на нефть Brent превысила $86 за баррель впервые с ноября 2014 года

22:55, 03.10.2018
Цена на нефть Brent превысила $86 за баррель впервые с ноября 2014 года
Фото: pixabay.com

Стоимость нефти марки Brent впервые с 3 ноября 2014 года превысила $86 за баррель.

По данным торгов на бирже ICE, стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent составляла $86,7 за баррель, после чего снизилась до $86,45.

Напомним, что 1 октября цена нефти Brent превысила $85 за баррель. Рост стоимости нефти марки Brent продолжается с конца прошлой недели, когда ее стоимость поднялась выше $83 за баррель. Главным фактором подъема цен на нефть являются опасения дефицита топлива на мировом рынке.

АналитикаЭкономикаФинансы
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