В Норвегии скончался сорвавший ядерную программу Гитлера диверсант

В Норвегии на 99-м году жизни скончался Йоахим Реннеберг, участвовавший в операции «Ганнерсайд» по уничтожению завода, на котором в годы Второй мировой войны производился оксид дейтерия (D2O).



Завод компании Norsk Hydro по производству тяжелой воды находился в норвежском Веморке. Операция по его ликвидации прошла в 1943 году, передает NRK.

Как отмечается, Реннебергу было 23 года, когда в 1943 году его отобрали для участия в операции «Ганнерсайд».