Египет продлил режим чрезвычайного положения на три месяца

Парламент Египта утвердил продление еще на три месяца режима чрезвычайного положения.

Как сообщает Reuters, решение правительства вступило в силу 15 октября. Это позволяет египетским спецслужбам вплоть до середины января «принимать меры, необходимые для того, чтобы противостоять опасностям терроризма и препятствовать его финансированию, а также оберегать безопасность во всех районах страны».

Режим ЧП в Египте был введен президентом в апреле 2017 года после двух терактов в Танте и Александрии. Тогда погибли около 50 человек, более 100 пострадали.

Ранее президент России Владимир Путин и египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси в Сочи подписали договор о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве.