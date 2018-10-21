Около казанского Победилово сел на мель прогулочный катер

Под Казанью, в районе Победилово, сел на мель прогулочный катер «Ярославец» с двумя людьми на борт. Пострадавших и погибших нет.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ, сообщение об инциденте поступило сегодня утром. Катер следовал по маршруту Нижний Услон — Казань. Причиной происшествия стал вышедший из строя главный двигатель, в результате чего судно ветром навалило на мель в районе захода в Победилово. Корпус катера не поврежден, его будут снимать с мели методом буксировки.

Ранее на Волге, под Казанью, теплоход «Окский-49» получил пробоину в корме. Происшествие произошло в районе залива «Лесная гавань».