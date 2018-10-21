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Происшествия

Число пострадавших в результате ЧП в Керчи достигло 73

15:03, 21.10.2018
Число пострадавших в результате ЧП в Керчи достигло 73
Фото: скриншот видео youtube.com

Общее число пострадавших в Керченском политехническом колледже достигло 73 человек.

«Общее количество пострадавших составляет 73 человека, госпитализированы 47», — сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Центр медицины катастроф Крыма.

Напомним, 17 октября студент четвертого курса Владислав Росляков совершил нападение на политехнический колледж в Керчи. Росляков устроил взрыв и расстрелял учащихся и преподавателей, после чего покончил с собой. В результате инцидента погиб 21 человек.

СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

Происшествия
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