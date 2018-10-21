Число пострадавших в результате ЧП в Керчи достигло 73

Общее число пострадавших в Керченском политехническом колледже достигло 73 человек.



«Общее количество пострадавших составляет 73 человека, госпитализированы 47», — сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Центр медицины катастроф Крыма.

Напомним, 17 октября студент четвертого курса Владислав Росляков совершил нападение на политехнический колледж в Керчи. Росляков устроил взрыв и расстрелял учащихся и преподавателей, после чего покончил с собой. В результате инцидента погиб 21 человек.

СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.