Александр Свитов выведен из списка травмированных

Нападающий «Ак Барса» Александр Свитов был выведен из списка травмированных игроков.



Игрок получил травму еще в минувшем плей-офф, после чего был прооперирован. Нападающий пропустил всю предсезонную подготовку, контрольные матчи и старт сезона в регулярном чемпионате КХЛ.

Ранее сообщалось, что после того как Свитов будет выведен из списка травмированных, он проведет несколько матчей за «Барс» в ВХЛ.



Напомним, что «Ак Барс» продлил с нападающим контракт на один сезон в нынешнее межсезонье. А в мае, после чествования команды, Свитов был замечен в скандальном инциденте, когда экс-нападающий «Ак Барса» Ярослав Косов сел в пьяном виде за руль такси. Свитов был в роли сопровождающего.