Посольство России подтвердило гибель россиян на Кипре
Российское посольство на Кипре подтвердило информацию о падении со скалы автомобиля, в котором находились два туриста из России.
«Сотрудники консульского отдела посольства находятся в контакте с местными властями, представителями туроператора и страховой компании», — говорится в заявлении ведомства на официальной странице в Facebook.
Ранее сообщалось, что в национальном парке Акамас на Кипре автомобиль с российскими туристами сорвался со скалы.Происшествия
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