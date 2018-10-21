Посольство России подтвердило гибель россиян на Кипре

Российское посольство на Кипре подтвердило информацию о падении со скалы автомобиля, в котором находились два туриста из России.



«Сотрудники консульского отдела посольства находятся в контакте с местными властями, представителями туроператора и страховой компании», — говорится в заявлении ведомства на официальной странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что в национальном парке Акамас на Кипре автомобиль с российскими туристами сорвался со скалы.