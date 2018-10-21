На Кипре погибли двое россиян в результате падения автомобиля с обрыва

На Кипре погибли двое россиян в результате падения автомобиля с обрыва высотой в 30 метров на скалистое побережье в районе Акамас в Пафосе.

Как сообщает Cyprus Mail, супруги из России, мужчина 58 лет и его жена 48 лет, прибыли на Кипр 10 октября и должны были вернуться в Россию 24 октября.

В российском посольстве пока никак не прокомментировали эту информацию.

Напомним, в начале августа на Кипре неизвестный въехал в ворота российского консульства.