На Кипре погибли двое россиян в результате падения автомобиля с обрыва
На Кипре погибли двое россиян в результате падения автомобиля с обрыва высотой в 30 метров на скалистое побережье в районе Акамас в Пафосе.
Как сообщает Cyprus Mail, супруги из России, мужчина 58 лет и его жена 48 лет, прибыли на Кипр 10 октября и должны были вернуться в Россию 24 октября.
В российском посольстве пока никак не прокомментировали эту информацию.
Напомним, в начале августа на Кипре неизвестный въехал в ворота российского консульства.Происшествия
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