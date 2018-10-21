Дмитрий Черышев: «Получилась тяжелая игра»

ФК «Нижний Новгород» накануне одержал непростую домашнюю победу над «Армавиром» — 1:0.



Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев дал оценку игре свой команды:



— Игра шла до гола. Уже к 15 минуте мы должны были забивать три мяча, но реализация моментов оставляла желать лучшего. В итоге получилась тяжелая игра. Соперник очень понравился. Гости действовали компактно, заставляя нас совершать ошибки при передачах. Хорошо, что мы забили гол. После этого армавирцы поднажали, но мы своевременно изменили схему, выпустив на поле еще одного защитника, и в итоге довели игру до победы, справившись с натиском соперника.



Благодарю за поддержку наших болельщиков. Надеюсь, их будет на трибунах нашего стадиона еще больше, а мы постараемся радовать нижегородцев победами, — сказал наставник.