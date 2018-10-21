Сильвестр Игбун: «Отмечу хорошую игру вратаря «Рубина»

Нападающий ФК «Уфа» Сильвестр Игбун поделился своими впечатлениями от дерби с казанским «Рубином», передает корреспондент «Реального времени»:

— Я думаю, что мы провели сегодня хороший матч против крепкого соперника. Мы должны были побеждать в сегодняшней игре, ведь болельщики гнали нас вперед, ведь это дерби. Но тем не менее мы довольствуемся одним очком. Будем готовиться к следующему матчу. Мне сегодня немного не повезло, но отмечу хорошую игру вратаря «Рубина», он здорово помог своей команде. Мы имели много моментов, но не смогли их реализовать. Немного обидно! — сказал голеадор «горожан».

