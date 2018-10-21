Месси сломал руку в матче против «Севильи»

Фото: Твиттер "Барселоны"

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил перелом лучевой кости, сообщает пресс-служба каталонского клуба. Игрок пропустит около трех недель.

Аргентинский форвард каталонцев получил травму в матче 9-го тура чемпионата Испании против «Севильи» (4:2) в столкновении с Фернандо Васко. Он был заменен на 26-й минуте встречи. Перед этим аргентинец забил гол и сделал результативную передачу.

После ухода Месси игра у «Барсы» несколько разладилась, хотя тот же Суарес имел две-три хороших возможности забить третий гол. В итоге он это сделал, но с пенальти во втором тайме, который сам же заработал. Севильцы очень близки были даже к ничьей, но вратарь «Барселоны» в этот вечер просто блистал и не позволил «Севилье» большего, чем два мяча.