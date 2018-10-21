К ООО «Ак Барс Регион» предъявили требования на 3 млн рублей

К ООО «Ак Барс Регион» поступили требования кредиторов на общую сумму около 3 млн рублей. Об этом сообщил конкурсный управляющий компании.



Как следует из сообщения в едином реестре сведений о банкротстве, речь идет о следующих требованиях:

ООО «Инмарко-Трейд» о включении в реестр требований кредиторов должника в составе третьей очереди в размере 2,5 млн рублей на основании задолженностей по договорам поставки.

Компания также предъявляет требования на 5,7 тыс. евро (по курсу ЦБ РФ на 10.08.2018 года 439 тыс. рублей, по курсу ЦБ РФ на 10.04.2018 года – 411 тыс. рублей). Основание — обязанность по возврату шести морозильных прилавков соответствующей залоговой стоимостью.

Требования Федеральной налоговой службы по РТ о включении в реестр требований кредиторов 59,4 тыс. рублей должника в составе третьей очереди. Основание – задолженность по налогам (НДС, транспортный, страховые взносы).

Напомним, в августе Арбитражный суд РТ признал банкротом казанское ООО «Ак Барс Регион» и открыл в отношении него процедуру конкурсного производства до 9 февраля 2019 года.

Еще в 2015 году один из крупных татарстанских розничных операторов ООО «Ак Барс Регион» (другое юрлицо «Ак Барс Торг») фактически свернул свою сеть магазинов.