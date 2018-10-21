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К ООО «Ак Барс Регион» предъявили требования на 3 млн рублей

09:59, 21.10.2018
К ООО «Ак Барс Регион» предъявили требования на 3 млн рублей
Фото: pixabay.com

К ООО «Ак Барс Регион» поступили требования кредиторов на общую сумму около 3 млн рублей. Об этом сообщил конкурсный управляющий компании.

Как следует из сообщения в едином реестре сведений о банкротстве, речь идет о следующих требованиях:

  • ООО «Инмарко-Трейд» о включении в реестр требований кредиторов должника в составе третьей очереди в размере 2,5 млн рублей на основании задолженностей по договорам поставки.
  • Компания также предъявляет требования на 5,7 тыс. евро (по курсу ЦБ РФ на 10.08.2018 года 439 тыс. рублей, по курсу ЦБ РФ на 10.04.2018 года – 411 тыс. рублей). Основание — обязанность по возврату шести морозильных прилавков соответствующей залоговой стоимостью.
  • Требования Федеральной налоговой службы по РТ о включении в реестр требований кредиторов 59,4 тыс. рублей должника в составе третьей очереди. Основание – задолженность по налогам (НДС, транспортный, страховые взносы).

Напомним, в августе Арбитражный суд РТ признал банкротом казанское ООО «Ак Барс Регион» и открыл в отношении него процедуру конкурсного производства до 9 февраля 2019 года.

Еще в 2015 году один из крупных татарстанских розничных операторов ООО «Ак Барс Регион» (другое юрлицо «Ак Барс Торг») фактически свернул свою сеть магазинов.

Происшествия Татарстан
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