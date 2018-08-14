Новости происшествий

15:55 МСК
Новости раздела
Происшествия

АС РТ признал банкротом «Ак Барс Регион»

14:46, 14.08.2018
АС РТ признал банкротом «Ак Барс Регион»
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Арбитражный суд РТ признал банкротом казанское ООО «Ак Барс Регион» и открыл в отношении него процедуру конкурсного производства на полгода — до 9 февраля 2019 года.

Управляющим назначили Марата Сулейманова, являющегося членом ассоциации «Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих». Данные опубликованы на сайте единого реестра банкротств.

В решении суда отмечается, что в реестр уже включено 18 кредиторов с общей суммой требований более 409,5 млн руб.

Напомним, еще в 2015 году один из крупных татарстанских розничных операторов ООО «Ак Барс Регион» (другое юрлицо «Ак Барс Торг») фактически свернул свою сеть магазинов.

ПроисшествияБизнесРозничная торговля Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты