АС РТ признал банкротом «Ак Барс Регион»

Арбитражный суд РТ признал банкротом казанское ООО «Ак Барс Регион» и открыл в отношении него процедуру конкурсного производства на полгода — до 9 февраля 2019 года.

Управляющим назначили Марата Сулейманова, являющегося членом ассоциации «Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих». Данные опубликованы на сайте единого реестра банкротств.

В решении суда отмечается, что в реестр уже включено 18 кредиторов с общей суммой требований более 409,5 млн руб.

Напомним, еще в 2015 году один из крупных татарстанских розничных операторов ООО «Ак Барс Регион» (другое юрлицо «Ак Барс Торг») фактически свернул свою сеть магазинов.