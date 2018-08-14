АС РТ признал банкротом «Ак Барс Регион»
Арбитражный суд РТ признал банкротом казанское ООО «Ак Барс Регион» и открыл в отношении него процедуру конкурсного производства на полгода — до 9 февраля 2019 года.
Управляющим назначили Марата Сулейманова, являющегося членом ассоциации «Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих». Данные опубликованы на сайте единого реестра банкротств.
В решении суда отмечается, что в реестр уже включено 18 кредиторов с общей суммой требований более 409,5 млн руб.
Напомним, еще в 2015 году один из крупных татарстанских розничных операторов ООО «Ак Барс Регион» (другое юрлицо «Ак Барс Торг») фактически свернул свою сеть магазинов.ПроисшествияБизнесРозничная торговля Татарстан
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