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РПЦ разорвала общение с Константинополем

19:38, 15.10.2018
РПЦ разорвала общение с Константинополем
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Русская православная церковь приняла решение о полном прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

Соответствующее решение было принято на заседании Синода Русской православной церкви в Минске, передает ТАСС.

«На заседании Священного синода принято решение о полном разрыве общения с Константинопольским патриархатом», — заявил руководитель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион.

Ранее сообщалось, что Священный синод Константинопольского патриархата принял решение предоставить самопровозглашенным Киевскому патриархату и Украинской автокефальной православной церкви статус канонических.

В 1997 году Русская православная церковь (РПЦ) наложила анафему на руководителя обоих организаций Филарета Денисенко. Образованная на Украине церковь считалась раскольнической.

В РПЦ пообещали жесткий ответ Константинополю на данное решение.

Происшествия
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