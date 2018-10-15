РПЦ разорвала общение с Константинополем
Русская православная церковь приняла решение о полном прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.
Соответствующее решение было принято на заседании Синода Русской православной церкви в Минске, передает ТАСС.
«На заседании Священного синода принято решение о полном разрыве общения с Константинопольским патриархатом», — заявил руководитель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион.
Ранее сообщалось, что Священный синод Константинопольского патриархата принял решение предоставить самопровозглашенным Киевскому патриархату и Украинской автокефальной православной церкви статус канонических.
В 1997 году Русская православная церковь (РПЦ) наложила анафему на руководителя обоих организаций Филарета Денисенко. Образованная на Украине церковь считалась раскольнической.
В РПЦ пообещали жесткий ответ Константинополю на данное решение.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым