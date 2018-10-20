В Ижевске руководство Летнего сада откроет в Генеральском доме театральный зал

Руководство Летнего сада Ижевска и активисты откроют театральный зал в Генеральском доме. Мероприятия в нем планируется проводить еженедельно.

«Это будет камерный театральный зал на 80—100 мест на территории старой генеральской конюшни. Здесь будут проходить еженедельные показы спектаклей, читки пьес, литературные и поэтические вечера, перформансы, концерты, выставки, лекции», — приводит слова гендиректора АО «Летний сад им. М. Горького» Сергея Буторина.

Буторин рассказал, что на сегодня ведется ремонт помещения. Однако уже через неделю должно состояться первое мероприятие.

«Надеемся, что совместно с жителями и активными сообществами нам удастся сделать новое и востребованное общественное место», — подвел итог Буторин.

Резидентами нового пространства станут театр Les Partisans, Театр-студия ИРЗ, Арт-резиденция.