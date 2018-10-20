Задержанный в Норвегии сотрудник аппарата Совфеда вернулся в Россию
Сотрудник аппарата Совета Федерации Михаил Бочкарев, ранее задержанный в Норвегии, прибыл в Москву.
«Рейсом из Осло в аэропорт Шереметьево прилетел сотрудник аппарата Совета Федерации Михаил Бочкарев. Прошел паспортный контроль. Его встречал сын и коллеги», — говорится в сообщении верхней палаты парламента, которое приводит ТАСС.
23 сентября стало известно, что в Норвегии задержали российского гражданина по подозрению в шпионаже. Его арестовали на две недели с контролем писем и посещений.
Мужчина был задержан после участия в семинаре в норвежском парламенте по подозрению в сборе данных через беспроводные сигналы и сети. Им оказался Бочкарев.ОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым