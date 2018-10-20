Задержанный в Норвегии сотрудник аппарата Совфеда вернулся в Россию

Сотрудник аппарата Совета Федерации Михаил Бочкарев, ранее задержанный в Норвегии, прибыл в Москву.

«Рейсом из Осло в аэропорт Шереметьево прилетел сотрудник аппарата Совета Федерации Михаил Бочкарев. Прошел паспортный контроль. Его встречал сын и коллеги», — говорится в сообщении верхней палаты парламента, которое приводит ТАСС.

23 сентября стало известно, что в Норвегии задержали российского гражданина по подозрению в шпионаже. Его арестовали на две недели с контролем писем и посещений.

Мужчина был задержан после участия в семинаре в норвежском парламенте по подозрению в сборе данных через беспроводные сигналы и сети. Им оказался Бочкарев.