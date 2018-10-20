В МЧС сообщили, что никаких происшествий в казанском ТЦ «Парк Хаус» не произошло

Фото: очевидцы

МЧС устанавливает причины срабатывания пожарной сигнализации в ТЦ «Парк Хаус».

Сообщение об инциденте поступило примерно в 14.30. Администрацией торгового центра была проведена эвакуация 120 человек.

По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что

каких-либо возгораний, обрушений, аварий с химически опасными веществами, а также иных происшествий, угрожающих здоровью и жизни людей, на территории ТРК «Парк Хаус» не произошло, сообщает пресс-служба МЧС РТ.

Напомним, что сегодня днем в торговом центре «Парк Хаус» произошла эвакуация.

По громкоговорителю посетителям было объявлено о том, что возникла «внештатная ситуация». После этого покупатели и сотрудники ТЦ направились к выходу.