Владимир Федотов: «Хотелось бы больше атакующих разумных действий в атаке»

ФК «Оренбург» победил в гостях «Ростов» в матче чемпионата российской футбольной Премьер-лиги — 1:0. Наставник «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал этот победный результат:

— Хочу поблагодарить свою команду за самоотдачу, проявленное мастерство. Да, не все получилось. Хотелось бы больше атакующих разумных действий в атаке. В обороне все у нас более или менее хорошо, но пропустили пару выпадов, после которых нам могли забить. Наверное, нам повезло. Но и мы в своих контратаках могли довести раньше дело до спокойного завершения матча, — сказал наставник.