БК «Уфимец» второй раз победил ставропольское «Динамо»

БК «Уфимец» победил ставропольское «Динамо» во втором матче со счетом 77:64.



— В отличие от первой игры, второй поединок оказался для команд равным. Более того, соперник «Уфимца» не опускал руки, и вплоть до конца матча держал хозяев в напряжении. Однако опыт и мастерство подопечных Руслана Бокова взяли свое с разницей в 7 очков. «Уфимец» одержал вторую победу на старте сезона, — сообщает пресс-служба уфимской команды.

В составе клуба отметились Михаил Каутин (16 очков, 6 подборов), Игорь Ермаков (15 очков, 7 подборов, 2 ассиста), Евгений Маринин (15 очков, 2 подбора, 6 ассистов).

22 и 23 октября уфимцы дома сыграют с «Эльбрусом» из Черкесска.

