«Уфа» сыграет против «Рубина» в красной форме

Определилась игровая форма «Уфы» и «Рубина», в которой они сегодня выйдут на поле стадиона «Нефтяник» в матче 11-го тура Российской Премьер-лиги.



Уфимцы сыграют в красной форме (вратарь — в желтой), футболисты из Казани выйдут в форме белого цвета (вратарь — в зеленой).



Матч начнется в 18.30 (16.30 мск). Билеты можно приобрести в кассах стадиона «Нефтяник» и онлайн — tickets.fcufa.pro.



Уфимцы на 15-м месте с 9 очками. «Рубин» — на 7-м месте с 17 баллами. В прошлом туре «Уфа» сыграла вничью на поле тульского «Арсенала» — 1:1, а казанцы выиграли дома у «Урала» — 1:0.

