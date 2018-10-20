Парламент Македонии поддержал переименование страны

Парламент Македонии поддержал переименование страны для вступления в НАТО и ЕС.

За это предложение выступили 80 из 120 депутатов, против проголосовали 39. Теперь документ будет направлен на подпись президенту страны Георге Иванову. Если президент наложит вето на поправки, они поступят на повторное рассмотрение в парламент, сообщает Reuters.



Спор между Македонией и Грецией по поводу названия бывшей югославской республики, которое совпадает с наименованием северной греческой области, велся на протяжении 25 лет.



В июне главы МИД двух стан договорились, что бывшая югославская республика переименовывается в Республику Северная Македония. Однако президент Македонии Георге Иванов отказался подписывать закон об изменении названия государства.

В конце сентября в Македонии прошел референдум о переименовании страны. Явка составила 36,91% и он был признан несостоявшимся, хотя подавляющее число граждан 91,46% проголосовали за межправительственный договор с Грецией.

