В Македонии началось голосование на референдуме о переименовании страны

В Македонии началось голосование на консультативном референдуме о переименовании страны.



По данным Государственной избирательной комиссии (ГИК) республики, проголосовать могут 1,8 млн человек. Референдум пройдет с 7.00 (8.00 мск) до 19.00 (20.00 мск). Жители страны будут отвечать на вопрос «Поддерживаете ли вы вступление в ЕС и НАТО, принимая соглашение между Республикой Македонией и Греческой Республикой?»



Спор между Македонией и Грецией по поводу названия бывшей югославской республики, которое совпадает с наименованием северной греческой области, велся на протяжении 25 лет. Афины добивались изменения названия соседней страны и выступали против ее вступления в Евросоюз и НАТО.

В июне главы МИД двух стан договорились, что бывшая югославская республика переименовывается в Республику Северная Македония. Однако президент Македонии Георге Иванов отказался подписывать закон об изменении названия государства. В июле НАТО и Македония подписали документ о начале переговоров по вступлению в организацию.