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В Татарстане за 60 млн рублей отремонтировали мост на пути в Болгар

03:32, 20.10.2018
В Татарстане за 60 млн рублей отремонтировали мост на пути в Болгар
Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

В Татарстане после капитального ремонта открылось движение по мосту через реку Сушка у села Вожи. Мост пришел в аварийное состояние из-за большого потока туристов в Болгар.

«С учетом увеличившегося туристического потока — по мосту проходит дорога в туристическую Мекку Татарстана древний город Болгар — его состояние стало аварийным», — приводит пресс-служба Миндортранса слова директора ООО «Мостовик» Рустема Валиева. Мост был построен еще в 1990 году.

Мост расположен на 18 км автомобильной дороги Алексеевское — Высокий Колок — Базяково — Тукай в Спасском районе. Стоимость работ составила 59,6 млн рублей.

Напомним, что в Болгаре власти Татарстана планируют организовать пляж с подогревом песка за 123 млн рублей.

ОбществоВласть Татарстан
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