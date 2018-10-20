В Татарстане за 60 млн рублей отремонтировали мост на пути в Болгар

В Татарстане после капитального ремонта открылось движение по мосту через реку Сушка у села Вожи. Мост пришел в аварийное состояние из-за большого потока туристов в Болгар.

«С учетом увеличившегося туристического потока — по мосту проходит дорога в туристическую Мекку Татарстана древний город Болгар — его состояние стало аварийным», — приводит пресс-служба Миндортранса слова директора ООО «Мостовик» Рустема Валиева. Мост был построен еще в 1990 году.



Мост расположен на 18 км автомобильной дороги Алексеевское — Высокий Колок — Базяково — Тукай в Спасском районе. Стоимость работ составила 59,6 млн рублей.

Напомним, что в Болгаре власти Татарстана планируют организовать пляж с подогревом песка за 123 млн рублей.