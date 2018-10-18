В Татарстане завершилось голосование за новые имена для аэропортов

В Татарстане завершилось открытое голосование в социальных сетях по вопросу новых наименований аэропортов республики в рамках проекта «Великие имена России».

Десять финалистов объявят завтра, 19 октября. По данным опроса в социальной сети «ВКонтанкте» больше всего голосов жители республики отдали Герою Советского Союза Михаилу Девятаеву, ученому, инженеру-конструктору, основоположнику практической космонавтики Сергею Королеву, поэту и журналисту Мусе Джалилю и гендиректору «Нижнекамскнефтехима», министру химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР Николаю Лемаеву.

Жители республики могли проголосовать за новые имена аэропортов «Казань» и «Бегишево» сегодня до 23.00. Всего для названий были представлены 40 кандидатур.

Имена, которые будут присвоены аэропортам, объявят 5 декабря.



Ранее сообщалось, что в голосовании за новое название аэропорта Казани, которое будет присвоено в честь знаменитого человека, проводимом интернет-газетой «Реальное время», лидируют поэт Габудулла Тукай и Герой Советского Союза Михаил Девятаев.