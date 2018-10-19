Директор NASA сообщил о временном выводе Рогозина из-под санкций для его визита в США

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о временном выводе из-под их санкций главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Делается это для его возможного визита в страну по приглашению NASA.

«Чтобы генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин смог посетить США, мы провели работу по ряду направлений. И добились его [временного] вывода [из-под санкций] с тем, чтобы он прибыл сюда и встретился с представителями NASA», — цитирует директора ведомства Джима Брайденстайна ТАСС.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях в отношении России, КНДР и Ирана. После этого еще и правительство Молдавии объявило Рогозина персоной нон грата.