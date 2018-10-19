Дэвид Немировски: «Индивидуальные ошибки позволили сопернику сравнять счет»

Не дотерпев 11 секунд до победного окончания матча с финским «Йокеритом», хоккеисты «Торпедо» уступили сопернику в овертайме — 4:5, сообщает пресс-служба нижегородской команды.

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал поражение:

— Согласен с тем, что матч был равным. Мы очень хорошо играли, вели со счетом 4:2, однако затем пропустили в меньшинстве. У «Йокерита» очень хорошее большинство, хотя мы его и разбирали, как и игру «5 на 6». Наши индивидуальные ошибки позволили сопернику сравнять счет, а потом они забили и в овертайме. Я доволен большей частью игры, но когда ты ведешь 4:2 в третьем периоде, нужно доводить матч до победы, — сказал наставник.