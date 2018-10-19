Счетная палата раскритиковала работу судебных приставов

Счетная палата пришла к выводу, что взыскание налогов и долгов с физических лиц происходит недостаточно быстро, что связано с высокой нагрузкой на приставов.



На момент проверки, которая проводилась с мая по сентябрь этого года, в базе не было данных о начислении почти по половине исполнительных производств в отношении физлиц и ИП на сумму 8,2 трлн рублей.

Кроме того, установлено более 130 млн случаев нарушения пятидневного срока перечисления денег взыскателям на сумму более 380 млрд рублей, пишет РБК.

Также аудиторы обратили внимание, что почти половина из 1,5 млн исполнительных документов в прошлом году была направлена в ФССП с нарушением 10-дневного срока.

Аудиторы связывают недочеты в работе приставов с большой нагрузкой. В первом полугодии 2018 года на одного пристава приходилось 2,4 тыс. исполнительных производств, что превышает установленную норму в 18,3 раза.

Ранее «Реальное время писало, что в Татарстане за 9 месяцев этого года судебные приставы взыскали более 10 млн рублей в пользу регионального Министерства экологии.