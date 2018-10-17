В Татарстане судебные приставы взыскали свыше 10 млн рублей в пользу Минэкологии РТ

В Республике Татарстан за 9 месяцев 2018 года судебные приставы взыскали более 10 млн рублей в пользу регионального Министерства экологии.

Большая часть исполнительных производств касалась исполнения административных и уголовных наказаний в виде взыскания штрафов и материального ущерба, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе УФССП России по Республике Татарстан.

При этом вынесено 68 постановлений в отношении данных должников. Им запрещено выезжать за пределы Российской Федерации.

Ранее в УФССП России по Республике Татарстан сообщили, что в республике свыше 2 тысяч жителей республики не могут покинуть пределы России из-за долгов по налоговым платежам. По состоянию на конец сентября приставами взыскано почти 1 млрд рублей долгов.