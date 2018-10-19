Ищенко предложили пост сенатора при отказе от участия в выборах губернатора Приморья — СМИ

Лидеру КПРФ Геннадию Зюганову предложили рассмотреть возможность назначения кандидата в главы Приморья Андрея Ищенко сенатором или вице-губернатором при его отказе от участия в выборах в декабре.

По словам источников "Ведомостей», назначение произойдет, если победу на губернаторских выборах одержит врио главы региона Олег Кожемяко. Однако пока решение не принято.

Кроме того, дополнительные гарантии могут быть предоставлены другим членам КПРФ — мэру Новосибирска Анатолию Локтю и руководителю Иркутской области Сергею Левченко.

Глава избирательного штаба Кожемяко Антон Волошко сообщил, что команда врио главы региона ничего Ищенко не предлагала.



Напомним, избирательная комиссия Приморского края отменила результаты выборов второго тура губернатора Приморья после скандала с «вбросами». Врио губернатора Приморья стал Олег Кожемяко. Повторные выборы главы региона назначены на 16 декабря.