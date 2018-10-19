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Россия отказалась бойкотировать саудовский форум из-за убийства журналиста — СМИ

01:32, 19.10.2018
Россия отказалась бойкотировать саудовский форум из-за убийства журналиста — СМИ
Фото: pxhere.com

Россия не намерена бойкотировать участие в международной конференции по инвестициям в Саудовской Аравии, которая пройдет с 23 по 25 октября.

Многие иностранные компании уже отказались участвовать в ней из-за убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, работавшего в The Washington Post, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что российская делегация будет состоять из большого числа влиятельных бизнесменов и чиновников, включая председателя правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрия Конова, президента АК «АЛРОСА» Сергея Иванова, главу ВТБ Андрея Костина.

Напомним, саудовский журналист Джамаль Хашкаджи пропал после посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. СМИ сообщали, что момент убийства и допрос Хашкаджи случайно записались на его Apple Watch.

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