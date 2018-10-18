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Артем Михеев: «Поддержка трибун была сегодня суперская»

23:06, 18.10.2018
Артем Михеев: «Поддержка трибун была сегодня суперская»
Фото: ak-bars.ru

Форвард «Ак Барса» Артем Михеев после победы над «Салаватом Юлаевым» (3:1) отметил антураж матча и четко выполненную установку на игру.

Вы не так часто попадаете в состав, а сегодня — сразу на «зеленое дерби». Как впечатления?

— Эмоции отличные, поддержка болельщиков была просто суперская. Так что играть сегодня было приятно.

С тем заданием, которое давал тренерский штаб, справились, как считаете?

— Думаю, что мы неплохо выполнили установку, потому что выиграли. Что касается моей игры, то у меня такое же задание, как и у всей команды. Старался выполнять, а там уже не мне решать, насколько хорошо.

Было много эмоций, стычек. Как в такой ситуации удавалось не завестись?

— Тренеры говорили нам, что нужно держать себя в руках, не поддаваться на провокации. Думаю, мы с этим справились.

СпортХоккей БашкортостанТатарстан
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