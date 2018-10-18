«Нефтехимик» проиграл «Витязю» со счетом 1:3

Нижнекамский «Нефтехимик» уступил в гостях подольскому «Витязю» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



Встреча прошла в Подольске и завершилась со счетом 3:1 в пользу сочинской команды. В составе «Витязя» голы забили Денис Кокарев (4-я минута), Алексей Макеев (12-я), Павел Чернов (36-я). У нижнекамцев единственную шайбу на последней минуте встречи забил Дамир Шарипзянов.

Игра началась с минуты молчания в память о погибших в трагедии в Керченском политехническом колледже, где погибли более 20 человек.

Следующий матч «Нефтехимик» проведет в гостях против «Куньлуня» 20 октября. Напомним, в предыдущей игре «Нефтехимик» уступил ХК «Сочи» со счетом 2:3.