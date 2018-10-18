В Казани утренняя пробка из Дербышек продержалась 4 часа

В Казани утренняя пробка из Дербышек длиной 4,7 км продержалась 4 часа 20 минут. Об этом «Реальному времени» рассказали в сервисе «Яндекс.Пробки».

Затор был зафиксирован утром на улицах Азина и Мира — от магистрали М7 до Сибирского тракта.

Максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 7 баллов.

Наиболее загруженными магистралями оказались улица Декабристов в центр (5 баллов) и из центра (6 баллов), Оренбургский тракт в город (5 баллов), улица Гвардейская — улица Рихарда Зорге в центр (4 балла) и из центра (5 баллов).

Напомним, причиной затрудненного движения по улицам Азина и Мира утром стали два ДТП.