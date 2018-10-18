Кокорину и Мамаеву предъявлены обвинения в совершении двух преступлений

Фото: Спорт-Экспресс

Футболистам Павлу Мамаеву, Александру Кокорину и их соучастникам предъявлены обвинения в побоях и хулиганстве, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по г.Москве.

«В рамках расследования резонансного уголовного дела о побоях и хулиганстве следователями следственной части ГСУ ГУ МВД России по г. Москве предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ст. 116 УК РФ „Побои“ и ст. 213 УК РФ „Хулиганство“ братьям Кокориным, Павлу Мамаеву и их четвертому соучастнику», — сказано в заявлении.



Брату Александра Кокорина Кириллу предъявлены обвинения в совершении трех преступлений, предусмотренных статьями 116 УК РФ («Побои») и 213 УК РФ («Хулиганство»).

Все материалы дела объединены в одно производство.

Напомним, что два футболиста — Александр Кокорин и Павел Мамаев — 8 октября напали на главу департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака, а так же на водителя журналистки Ольги Ушаковой — Виталия Соловчука.

11 октября футболисты были задержаны и отправлены в СИЗО на 2 месяца. В прошлую пятницу они были доставлены в карантинные камеры московского СИЗО «Бутырка».