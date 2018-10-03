Бречалов представил пять инвестпроектов почти на 15 млрд рублей

Сегодня на заседании совета по поддержке предпринимательства главе Удмуртии Александру Бречалову представили пять инвестпроектов. Их общая стоимость оценивается в 14,7 млрд рублей.

«Мы сделали инвентаризацию инвестиционных возможностей республики. Мы уже представляли проекты, но решили, что это надо делать публично и решили включить презентацию инвестиционных проектов в формат совета», — приводит слова главы УР пресс-служба правительства республики.

ООО «Сарапульский электромеханический завод» планирует открыть новое производство комплектных трансформаторных подстанций в ТОСЭР «Сарапул». Объем инвестиций составит 383,2 млн рублей.

ГК «Pro» рассчитывает вложить более 100 млн рублей в проект «PROBUS – автобусные междугородние перевозки».

Около 10 млн рублей потратит ООО «Челси» на реконструкцию лыжной базы в Воткинске. ГК «Железно» намерена вложить 7,2 млрд рублей в проект среднеэтажной жилой застройки в Ижевске. «Комос Групп» направит 7 млрд рублей на модернизацию производства. В том числе более 2 млрд рублей должно уйти на развитие Кезского сырзавода.