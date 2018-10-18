Цезарь Навас: «У нас очень хорошая «раздевалка», очень сильные у ребят человеческие качества»

Защитник казанского «Рубина» Цезарь Навас в преддверии матча с «Уфой» поделился секретом, в чем главная причина серии без поражений казанской команды.

— Как прошел перерыв на матчи сборных? На чем делались основные акценты в тренировочном плане?

— На самом деле, каких-то очень сильных изменений не было. Как мы начали тренироваться во время предсезонки летом, в принципе так и продолжаем процесс. Меняются только какие-то детали, а сам процесс неизменный.

— Что можете сказать об «Уфе»?

— В Российской Премьер-лиге сейчас нет легких соперников. Учитывая, что мы играем с «Уфой» на выезде, будет достаточно сложно. «Уфа» хорошо обороняется, в первую очередь. У них достаточно быстрые ребята в нападении. Естественно, мы хотим поехать за победой, но в любом случае это будет сложный матч.

— У «Рубина» сейчас шикарная серия без поражений. В чем секрет?

— В первую очередь, у нас очень хорошая «раздевалка», очень сильные у ребят человеческие качества, мы очень дружные. Естественно, та работа, которую мы проводим на тренировках, она переносится на поле, — передает слова Наваса корреспондент «Реального времени».