Минниханов: Зеленодольский судостроительный завод продолжит поставлять корабли во Вьетнам

Сегодня президент РТ Рустам Минниханов провел встречу с делегацией из Вьетнама.

Он заявил, что продукция татарстанских предприятий хорошо известна во Вьетнаме. В частности, это грузовые автомобили КАМАЗ и вертолеты КВЗ. Помимо этого, Зеленодольский судостроительный завод выполнил заказ на поставку во Вьетнам четырех фрегатов. «Мы знаем, что есть следующие заказы на корабли», — цитирует главу республики его пресс-служба.

Также Минниханов отметил, что 2019 год объявлен перекрестным годом России и Вьетнама в целях дальнейшего развития отношений между двумя странами.

Ранее сообщалось, что Зеленодольский судостроительный завод построит два сторожевых корабля для ВМС Вьетнама.