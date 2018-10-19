Салаватский химический завод начнет продавать продукцию на ЭТП ONLINECONTRACT

Фото: Максим Платонов

В секторе «Биржевые продукты» расширяется перечень продаваемой продукции. В дополнение к крупным заводам — ПАО «Казаньоргсинтез», ПАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «ТАИФ-НК», здесь начнет работу новый заказчик — АО «Салаватский химический завод».

Салаватский химический завод — динамичная, инновационная компания, поставщик спецтоплива и химволокна для «Роскосмоса», Минобороны, «Росатома». Завод осуществляет полный цикл переработки сырья и производит более 10 наименований продукции. Помимо этого, организация реализует инвестиционные проекты, направленные на развитие производства, кадрового потенциала, повышение экологической безопасности производства и охрану труда.

Компания решила расширить каналы сбыта и продавать продукцию на ЭТП ONLINECONTRACT — на площадке будут проходить торги на продажу диметиламина, сульфата натрия и нитрита натрия.

«Чтобы продукция стала доступнее большему количеству покупателей, мы решили продавать ее через ЭТП. Площадка не ограничивает по географии, в торгах могут бесплатно участвовать компании со всей страны. При этом они работают с нами напрямую, получают гарантированное качество и не будут переплачивать посредникам. В ближайшее время планируем реализовать через площадку: диметиламин технический, изготавливаемый по ГОСТ 9967-74, с массовой долей 99,9% в объеме 1 500 тонн; натрий азотистокислый (нитрит натрия) в растворе, изготавливаемый по СТО 12689998-002-2016 в объеме 2 500 тонн; натрий сернокислый технический (сульфат натрия), изготавливаемый по СТО 12689998-001-2017 в объеме 400 тонн», — прокомментировал Анатолий Усманов, генеральный директор АО «Салаватский химический завод».

Область применения продукции завода широкая. Диметиламин используют при приготовлении лекарств; для получения инсектицидов; диметилформамида (ДМФА), N,N-диметилэтаноламина, диметилацетамида; для участия в синтезе ингибиторов коррозии, ускорителей вулканизации, фунгицидов, бактерицидных препаратов, присадок к смазочным маслам, пестицидов. Нитрит натрия применяется в химической и строительной отрасли. Марки Б — как добавка к бетонам в зимнее время. Марка В — при производстве железобетонных изделий в качестве противоморозной добавки и ускорителя твердения бетона на ранних стадиях. Также используется при производстве диазо-красителей, нитросоединений и других органических соединений; в крашении трафаретным и прямым (прямой печати) методом текстиля из натуральных и отбеленных натуральных волокон; при обработке поверхности металла при фосфатировании и для снятия слоя олова; в производстве каучуков. Сульфат натрия предназначается для стекольного производства, текстильной и мыловаренной промышленности, цветной металлургии, нефтяной, целлюлозно-бумажной, химической промышленности.

«Мы рады приветствовать в ряду продавцов одного из крупных игроков рынка — Салаватский химический завод. На ЭТП биржевые продукты (нефтепродукты, продукты нефтехимии) до этого продавали три крупных производителя — ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньоргсинтез», ОАО «ТАИФ-НК». Только за 9 месяцев 2018 года они реализовали 460 тысяч тонн продукции. Ежемесячно покупатели — крупные предприятия, а также представители малого и среднего бизнеса Республики Татарстан и России — заключают более 700 успешных сделок по итогам торгов. Надеюсь, площадка станет эффективным инструментом продаж для Салаватского химического завода», — поделился Александр Гуров, директор ЭТП ONLINECONTRACT.

Торги на ЭТП ONLINECONTRACT проходят в формате аукциона. Для покупателей в секторе «Биржевые продукты» участие в аукционах бесплатное. Для начала работы нужно пройти простую и бесплатную процедуру регистрации. У каждого клиента на площадке есть персональный менеджер, который готов помочь и ответить на все вопросы.

Дополнительную информацию, консультацию по вопросам участия или организации торгово-закупочных процедур на ЭТП ONLINECONTRACT, можно получить на сайте onlc.ru, а также по бесплатному телефону 8-800-555-39-39.





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