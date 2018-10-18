Следственный комитет РТ ищет других пострадавших от клиники «Идеалия», где погибла пациентка

СУ СК России по Республике Татарстан ищет пострадавших от действий медицинского центра ООО «Идеалия».

Сотрудники просят обратиться в следственный отдел по Вахитовскому району Казани. Действие проводится в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту смерти 51-летней женщины в этой клинике в сентябре 2017 года.

Напомним, Росздравнадзор нашел в ООО «Идеалия» целый букет нарушений и установил, что даже при высоких показателях давления у пациентки медики не отменяли ей ранее назначенные процедуры. Детали расследования — в материале «Реального времени».