Минниханов и Церетели откроют памятник Рудольфу Нуриеву 7 ноября

Фото: Мария Горожанинова

Памятник Рудольфу Нуриеву в сквере за Театром оперы и балета имени Мусы Джалиля официально откроют 7 ноября, рассказала сегодня на брифинге в кабинете министров официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

«Рустам Нургалиевич планирует, во всяком случае у него в плане стоит участие 7-го числа в открытии этого памятника. Очень ждем, что приедет автор, господин Церетели. Пока в планах все это есть, — отметила Галимова.

Напомним, что памятник уже установлен. Ранее сообщалось, что среди возможных вариантов размещения рассматривались также территории у сквера «Миллениум», Дворца земледельцев, театра Камала, на улице Петербургской.